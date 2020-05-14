Министр образования доложил Лукашенко о том, как будут проходить выпускные экзамены в школах

14 мая Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Обсуждались три темы — окончание учебного года, экзамены в 9-х и 11-х классах и вступительная кампания в вуза, а также летнее оздоровление и отдых детей.

По словам Лукашенко, «нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой пандемией и вирусными проблемами».

«Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать», — цитирует официального лидера его пресс-служба.

Александр Лукашенко потребовал не делать никому никаких послаблений: «Чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол — поступай в вуз».

Глава государства выслушал предложения министра образования о том, как в этом году будут проходить выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах. Что конкретно предложил Игорь Карпенко, пресс-служба президента пока не сообщает.