В Беларуси перенесли вступительную кампанию

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году в Беларуси смещены сроки начала вступительной кампании, сообщил 14 мая узкому кругу журналистов министр образования Игорь Карпенко по итогам встречи с Александром Лукашенко.

Фото: president.gov.by

По его словам, начало централизованного тестирования перенесено почти на две недели — с 13 на 25 июня. «В ближайшее время мы представим новый график проведения ЦТ. Сейчас все еще раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что ЦТ начнется 25 июня, — это точно», — цитирует чиновника телеграм-канал Белтелерадиокомпании.

Минобразования предлагает учебным заведениям индивидуально решать вопрос о проведении выпускных вечеров, сообщил Карпенко. Окончательное решение по организации традиционного Республиканского бала выпускников пока не принято. «Мы внесли свои предложения главе государства. Думаю, что в ближайшее время будет определена конкретная дата и формат данного мероприятия. Мы предлагаем его провести», — приводит слова министра телеграм-канал ОНТ.

В этом году изменилась и схема регистрации абитуриентов для участия в ЦТ — заявление подается в электронном формате на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Для недопущения массового скопления людей пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь) с определением даты и времени посещения абитуриентами пунктов регистрации. Пропуск на ЦТ необходимо забрать лично в пункте регистрации, предъявив документ, удостоверяющий личность. Регистрация на ЦТ продлится по 1 июня.