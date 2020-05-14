Белорус на «Скании» пытался ввезти в Литву «серых» сигарет на 2,34 млн евро
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Литовские пограничники и таможенники задержали крупнейшую за последнее время партию контрабандных сигарет из Беларуси.
Как сообщается, белорусский водитель на «Скании» попался в погранпереходе Райгардас 7 мая.
В ходе осмотра груза (по документам он вез в Польшу древесину) были обнаружены коробки с 675 тыс. контрабандных сигарет белорусских марок.
По оценкам специалистов, стоимость «левака» составляет порядка 2,34 млн евро. Интересно, что это крупнейший «улов» литовцев за последнее время. 1 мая таможенники задержали 500 тыс. пачек сигарет (2 млн евро).
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Фото DELFI