Выборы-2020. Оппозиция выдвинула требования власти

Кампания «Право выбора» выдвинула властям ряд требований по изменению избирательного законодательства и порядка проведения выборов.

Кампания наблюдения «Право выбора» сформирована восемью политическими и общественными силами. Помимо Партии БНФ в нее входят Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», движение «За Свободу», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», оргкомитет по созданию Партии свободы и прогресса, независимый профсоюз РЭП.

Перечень требований огласил председатель Партии БНФ Рыгор Костусев на пресс-конференции участников кампании, которая прошла 14 мая в онлайн-формате. Вот что требуют представители оппозиции:

включить в состав избиркомов представителей оппозиционных партий, принимающих участие в избирательной кампании, а также представителей зарегистрированных кандидатов;

ограничить голосование на дому (предоставить такую возможность только гражданам, подавшим соответствующее заявление по электронной почте или почтовым уведомлением);

установить на участках для голосования видеокамеры с прямой круглосуточной трансляцией в интернете (запись должна быть в открытом доступе и вестись до завершения подсчета голосов);

увеличить бесплатное время эфира на национальном телевидении до 10 часов для каждого кандидата;

обеспечить при досрочном голосовании надежное опечатывание и хранение урн для голосования в присутствии наблюдателей с размещением урн в местах обзора видеокамеры;

обеспечить открытый и гласный подсчет голосов с демонстрацией каждого бюллетеня присутствующим членам комиссии и наблюдателям;

снять любые ограничения на проведение аудио- и видеофиксации всех этапов избирательного процесса;

обеспечить возможность электронной подачи обращений, информации и копий документов участниками выборов и наблюдателями в адрес комиссий;

предусмотреть возможность проведения заседаний коллегиальных органов посредством видеоконференций, в том числе с участием всех заинтересованных сторон по видеосвязи;

обеспечить возможность аккредитованным наблюдателям, доверенным лицам кандидатов, представителям СМИ наблюдения за всеми этапами избирательного процесса, в том числе за заседаниями комиссий, голосованием — посредством видеоконференции с размещением электронной копии протокола на сайтах местных органов власти;

проводить проверку подписей за выдвижение кандидатов в президенты исключительно в указанных законом целях, не допуская признания их недостоверности по формальным признакам;

Верховному суду обеспечить возможность рассмотрения избирательных споров с помощью элементов электронного судопроизводства, в том числе ведения судебных процессов посредством видеосвязи с применением современных коммуникационных технологий.

Палата представителей назначила проведение шестых выборов президента на 9 августа. 15 мая — последний день подачи документов для регистрации инициативных групп кандидатов в президенты