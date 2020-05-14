У президента Литвы нет иллюзий в том, что Беларусь откажется от запуска АЭС
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Литва будет требовать от Беларуси реализации рекомендаций по безопасности строящейся Белорусской АЭС в соответствии с требованиями Европейского союза.
Литовский президент Гитанас Науседа в интервью порталу
«Иллюзий насчет того, что атомная станция будет построена в другом месте или ее вообще снесут, мы, наверное, не можем себе позволить. Этим нужно было заниматься лет 11 или 12 назад. К сожалению, мы не сделали ничего», — констатировал Науседа.