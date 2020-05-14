От желающих стать президентом нет отбоя — уже 31 претендент

Количество поданных в ЦИК заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты на выборах 2020 года возросло до 31, что является абсолютным рекордом.

После 16 часов Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов приняла заявления от 14 претендентов, руководителем практически всех инициативных групп является известный оппозиционный политик Николай Статкевич.

Ранее он объявил о намерении зарегистрировать 30 «кандидатов протеста», чтобы граждане могли участвовать в пикетах в рамках предвыборной кампании без угрозы привлечения к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

В число этих «кандидатов протеста» уже вошли:

Регина Беркус (1959 года рождения, пенсионерка, беспартийная, проживает в Лиде);

Александр Якушков (1956, пенсионер, беспартийный, Витебск);

Елена Давыдова (1981, врач-бактериолог Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Гомельской городской станции скорой медицинской помощи, беспартийная, Гомель);

Дмитрий Кудравец (1975, машинист насосных установок Жодинского водоканала, беспартийный, Жодино);

Алексей Зуевич (1970, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Ельский район);

Петр Карабанов (1961, глава фермерского хозяйства, беспартийный, Жлобинский район);

Александр Школьников (1976, безработный, беспартийный, Орша);

Николай Соляник (1955, пенсионер, беспартийный, Гродно);

Владимир Кийко (1981, безработный, Партия БНФ, Витебск);

Тамара Потоцкая (1966, агроусадьба «Чижи», беспартийная, Барановичи);

Сергей Статкевич (1965, временно не работает, беспартийный, Речица);

Александр Абрамович (1960, пенсионер, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Борисов);

Наталья Стрельченко (1982, безработная, беспартийная, Дубровно);

Владимир Невмержицкий (1970, безработный, беспартийный, Мозырь);

Юрий Касач (1965, начальник отдела инновационных технологий промышленной группы «Адаман», беспартийный, Новополоцк).

Ранее заявления подали 10 «кандидатов протеста»:

Владимир Непомнящих (1952, пенсионер, Объединенная гражданская партия, Гомель);

Ольга Николайчик (1968, безработная, беспартийная, Минск);

Анжелика Железнякова (1967, безработная, беспартийная, Минский район);

Виктория Хотенко (1978, операционная санитарка Минской областной детской клинической больницы, беспартийная, Логойск);

Александр Гречишников (1976, ИП, беспартийный, Минск);

Игорь Клещук (1979, ремесленник, беспартийный, Минск);

Валентин Фролов (1983, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Глусский район);

Вероника Мищенко (1968, ИП, беспартийная, Жлобинский район);

Антонина Вишнякова (1985, раскройщица материалов СЗАО «Отико», беспартийная, Минск);

Сергей Тихановский (1978, директор ОДО «Студия Компас», беспартийный, Гомель).

Документы также подали:

Елена Ашихмина (1968, помощник директора ООО «Болсе», директор ООО «БелТехПодшипник», беспартийная, Минск);

Олег Гайдукевич (1977, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии, Минск);

Юрий Ганцевич (1976, фермер, беспартийный, Гомельский район);

Виталий Зелковский (1980, инженер-дизайнер, беспартийный, Молодечно);

Наталья Кисель (1969, заместитель директора частного предприятия «Кисель В.В.», беспартийная, Минск);

Александр Лукашенко (1954, баллотируется на шестой срок, Минск).

Прием заявлений о регистрации инициативных групп завершается 15 мая. Выборы должны пройти 9 августа.