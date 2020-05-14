От желающих стать президентом нет отбоя — уже 31 претендент
Количество поданных в ЦИК заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты на выборах 2020 года возросло до 31, что является абсолютным рекордом.
После 16 часов Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов приняла заявления от 14 претендентов, руководителем практически всех инициативных групп является известный оппозиционный политик Николай Статкевич.
Ранее он объявил о намерении зарегистрировать 30 «кандидатов протеста», чтобы граждане могли участвовать в пикетах в рамках предвыборной кампании без угрозы привлечения к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.
В число этих «кандидатов протеста» уже вошли:
- Регина Беркус (1959 года рождения, пенсионерка, беспартийная, проживает в Лиде);
- Александр Якушков (1956, пенсионер, беспартийный, Витебск);
- Елена Давыдова (1981, врач-бактериолог Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Гомельской городской станции скорой медицинской помощи, беспартийная, Гомель);
- Дмитрий Кудравец (1975, машинист насосных установок Жодинского водоканала, беспартийный, Жодино);
- Алексей Зуевич (1970, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Ельский район);
- Петр Карабанов (1961, глава фермерского хозяйства, беспартийный, Жлобинский район);
- Александр Школьников (1976, безработный, беспартийный, Орша);
- Николай Соляник (1955, пенсионер, беспартийный, Гродно);
- Владимир Кийко (1981, безработный, Партия БНФ, Витебск);
- Тамара Потоцкая (1966, агроусадьба «Чижи», беспартийная, Барановичи);
- Сергей Статкевич (1965, временно не работает, беспартийный, Речица);
- Александр Абрамович (1960, пенсионер, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Борисов);
- Наталья Стрельченко (1982, безработная, беспартийная, Дубровно);
- Владимир Невмержицкий (1970, безработный, беспартийный, Мозырь);
- Юрий Касач (1965, начальник отдела инновационных технологий промышленной группы «Адаман», беспартийный, Новополоцк).
Ранее заявления подали 10 «кандидатов протеста»:
- Владимир Непомнящих (1952, пенсионер, Объединенная гражданская партия, Гомель);
- Ольга Николайчик (1968, безработная, беспартийная, Минск);
- Анжелика Железнякова (1967, безработная, беспартийная, Минский район);
- Виктория Хотенко (1978, операционная санитарка Минской областной детской клинической больницы, беспартийная, Логойск);
- Александр Гречишников (1976, ИП, беспартийный, Минск);
- Игорь Клещук (1979, ремесленник, беспартийный, Минск);
- Валентин Фролов (1983, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Глусский район);
- Вероника Мищенко (1968, ИП, беспартийная, Жлобинский район);
- Антонина Вишнякова (1985, раскройщица материалов СЗАО «Отико», беспартийная, Минск);
- Сергей Тихановский (1978, директор ОДО «Студия Компас», беспартийный, Гомель).
Документы также подали:
- Елена Ашихмина (1968, помощник директора ООО «Болсе», директор ООО «БелТехПодшипник», беспартийная, Минск);
- Олег Гайдукевич (1977, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии, Минск);
- Юрий Ганцевич (1976, фермер, беспартийный, Гомельский район);
- Виталий Зелковский (1980, инженер-дизайнер, беспартийный, Молодечно);
- Наталья Кисель (1969, заместитель директора частного предприятия «Кисель В.В.», беспартийная, Минск);
- Александр Лукашенко (1954, баллотируется на шестой срок, Минск).
Прием заявлений о регистрации инициативных групп завершается 15 мая. Выборы должны пройти 9 августа.