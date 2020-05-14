ЦИК принял документы на регистрацию 34 инициативных групп — 28 из них от команды Статкевича

Оппозиционный политик Николай Статкевич подал в Центризбирком документы на регистрацию своей инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты.

Руководителем инициативной группы Статкевича стала его супруга Марина Адамович.

Всего на данный момент ЦИК принял документы на регистрацию 34 инициативных групп, 18 из них составляют так называемые «кандидаты протеста» из команды Николая Статкевича.

Ранее он объявил о намерении зарегистрировать 30 «кандидатов протеста», чтобы граждане могли участвовать в пикетах в рамках предвыборной кампании без угрозы привлечения к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

В число «кандидатов протеста» уже вошли:

Регина Беркус (1959 года рождения, пенсионерка, беспартийная, проживает в Лиде);

Александр Якушков (1956, пенсионер, беспартийный, Витебск);

Елена Давыдова (1981, врач-бактериолог Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Гомельской городской станции скорой медицинской помощи, беспартийная, Гомель);

Дмитрий Кудравец (1975, машинист насосных установок Жодинского водоканала, беспартийный, Жодино);

Алексей Зуевич (1970, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Ельский район);

Петр Карабанов (1961, глава фермерского хозяйства, беспартийный, Жлобинский район);

Александр Школьников (1976, безработный, беспартийный, Орша);

Николай Соляник (1955, пенсионер, беспартийный, Гродно);

Владимир Кийко (1981, безработный, Партия БНФ, Витебск);

Тамара Потоцкая (1966, агроусадьба «Чижи», беспартийная, Барановичи);

Сергей Статкевич (1965, временно не работает, беспартийный, Речица);

Александр Абрамович (1960, пенсионер, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Борисов);

Наталья Стрельченко (1982, безработная, беспартийная, Дубровно);

Владимир Невмержицкий (1970, безработный, беспартийный, Мозырь);

Юрий Касач (1965, начальник отдела инновационных технологий промышленной группы «Адаман», беспартийный, Новополоцк).

Владимир Непомнящих (1952, пенсионер, Объединенная гражданская партия, Гомель);

Ольга Николайчик (1968, безработная, беспартийная, Минск);

Анжелика Железнякова (1967, безработная, беспартийная, Минский район);

Виктория Хотенко (1978, операционная санитарка Минской областной детской клинической больницы, беспартийная, Логойск);

Александр Гречишников (1976, ИП, беспартийный, Минск);

Игорь Клещук (1979, ремесленник, беспартийный, Минск);

Валентин Фролов (1983, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Глусский район);

Вероника Мищенко (1968, ИП, беспартийная, Жлобинский район);

Антонина Вишнякова (1985, раскройщица материалов СЗАО «Отико», беспартийная, Минск);

Сергей Тихановский (1978, директор ОДО «Студия Компас», беспартийный, Гомель).

Жанна Романовская (1967, временно не работает, беспартийная, Минск);

Виктор Шорец (1971, электрогазосварщик, УП «Минскметрострой», беспартийный, Молодечно).

Документы также подали:

Елена Ашихмина (1968, помощник директора ООО «Болсе», директор ООО «БелТехПодшипник», беспартийная, Минск);

Олег Гайдукевич (1977, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии, Минск);

Юрий Ганцевич (1976, фермер, беспартийный, Гомельский район);

Виталий Зелковский (1980, инженер-дизайнер, беспартийный, Молодечно);

Наталья Кисель (1969, заместитель директора частного предприятия «Кисель В.В.», беспартийная, Минск);

Александр Лукашенко (1954, баллотируется на шестой срок, Минск).

Прием заявлений о регистрации инициативных групп завершается 15 мая. Завтра документы на регистрацию инициативных групп планируют сдать участники оппозиционных праймериз — Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова и Николай Козлов.