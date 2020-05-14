Лавров обсудил с Макеем вопросы распространения новой коронавирусной инфекции

Российская сторона высказала свою версию сегодняшнего разговора министров иностранных дел Сергея Лаврова и Владимира Макея.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ, «состоялся обмен мнениями по проблематике распространения новой коронавирусной инфекции, включая вопросы взаимодействия по преодолению последствий пандемии и оказания взаимной поддержки в возвращении граждан двух стран на родину».

Стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы развития внешнеполитической координации в рамках Союзного государства в условиях действующих эпидемиологических ограничений, затронули некоторые вопросы международной повестки дня и сотрудничества по линии ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ».

В сообщении белорусского МИД по итогам беседы отмечалось только, что «руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия, а также подготовки мероприятий, запланированных по линии внешнеполитических ведомств двух стран».

Россия закрыла свои границы 18 марта сначала до 30 апреля, а затем — до улучшения эпидемиологической ситуации. Прервано воздушное и наземное пассажирское сообщение с другими странами. Белорусские власти границу не закрывали.