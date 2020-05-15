«Роснефть» до конца года поставит в Беларусь до 9 млн тонн нефти

Нефтяная компания «Роснефть» заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн тонн нефти.

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Как сообщает пресс-служба «Роснефти», «в рамках развития сотрудничества с Республикой Беларусь компания заключила договоры с ОАО «Нафтан», ЗАО «БНК» и ОАО «Мозырский НПЗ» на поставку нефти общим объемом до 9 миллионов тонн в период с апреля по декабрь 2020 года».

О том, что соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам за нефть почти готово, сообщил 7 мая журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.

Крупные нефтяные компании России приостановили поставки нефти в Беларусь 1 января этого года из-за того, что не были достигнуты договоренности о цене. Россия отказывалась поставлять нефть без премии. В Минске настаивали на ее отмене, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. В результате стороны договорились, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.

«Мы достигли договоренности с российским правительством о том, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии, — сообщил 24 марта журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас. — Из этой премии в 11,7 доллара 7 долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять с премией 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами — правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя».