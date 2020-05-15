ЦИК отказал ряду «кандидатов протеста» в регистрации инициативных групп

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Центризбирком на заседании 15 мая отказал в регистрации инициативных групп ряда так называемых «кандидатов протеста» — сторонников оппозиционного политика Николая Статкевича.

Как заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, причина отказа в регистрации — нарушение требований Избирательного кодекса, в том числе «нарушение принципа добровольности при формировании инициативных групп».

В частности, отказано в регистрации инициативных групп Вероники Мищенко, Александра Гречишникова, Ольги Николайчик, Анжелики Железняковой, Валентина Фролова, Антонины Вишняковой, Виктории Хотенко, Игоря Клещука, а также блогера Сергея Тихановского.

Всего «кандидатами протеста», включая самого Николая Статкевича, было подано 28 заявлений.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 кандидаты протеста Персона: Лидия Ермошина Николай Статкевич Вероника Мищенко Александр Гречишников Ольга Николайчик Анжелика Железнякова Валентин Фролов Антонина Вишнякова Виктория Хотенко Игорь Клещук Сергей Тихановский

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