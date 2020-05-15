«Я просоюзный кандидат». Преподаватель БГУ Андрей Иванов пошел в президенты

Старший преподаватель Института бизнеса Белгосуниверситета Андрей Иванов подал в ЦИК документы на регистрацию своей инициативной группы.

Как сообщил он журналистам 15 мая, сегодня существует «большое количество внешних и внутренних угроз» для страны, и это — главный мотив, который заставляет его «поступить ответственно в этот период», то есть участвовать в президентских выборах.

Иванов заявил, что его выдвинули «общественные движения — «За демократию и свободу», «Земляки», ветеранские организации», сообщает БелаПАН.

«Сегодня огромное количество государственных процессов требует преображения — это и конституционная реформа, и работа в экономике, и работа в социальной сфере, укрепление семьи, — сказал он. — У нас везде проблемы сейчас, очень много проблем. Учитывая, что я профессионально занимаюсь вопросами управления — автор книг, преподаю, у меня большое количество учеников, давно занимаюсь геополитикой, являюсь членом президиума управления общества «Знание» по Минской области, работал с идеологическим сектором очень много. Очень много выступал за пределами республики, имею большой спектр общения с общественными и другими организациями. Поэтому я прекрасно понимаю, что сегодня должна быть подготовленная команда. Мы готовились к этому, готовились достаточно долго. В общественной деятельности я уже более 25 лет, в общественно-политической — 8 или 9. Поэтому я считаю, что время пришло и надо заявиться».

По словам Иванова, развитие Беларуси должно быть инновационным. «Прежде всего, нам нужно обрести полный суверенитет, — сказал он. — Сегодня по конституционному праву, к сожалению, мы обязаны выполнять требования международного законодательства. Это записано в преамбуле Конституции, в статье 8. Это одна из проблем, которую надо решать в первую очередь, поскольку вся законотворческая база делается от Основного закона. Мы хотим суверенность обрести — сделать преимущество национальному, как сегодня президент России Владимир Путин решился. Мы находимся в зеркальной ситуации».

Экономику Беларуси, по его словам, нужно сбалансировать. Только после «наведения структурного порядка можно будет говорить о государственно-частном партнерстве». В развитии экономики страны, добавил он, должен быть задействован каждый гражданин.

На реплику журналистов о том, что он не может баллотироваться в президенты, поскольку родился на территории современной России, Иванов ответил: «Есть очень много юридических моментов, которые, я надеюсь, будут учтены. Реально должны быть предоставлены равные права всем белорусским гражданам. Я — белорусский гражданин, мне должны предоставить равные права».

На вопрос, пророссийский ли он кандидат (такая информация проходила в СМИ), Иванов заявил: «Я не пророссийский, я просоюзный, то есть пробелорусский. Если вы знаете историю, то Белоруссия достигла расцвета, когда была защищена единым большим союзным государством».

Иванов также добавил, что в его инициативной группе менее 300 человек, но он надеется завтра донести документы, чтобы довести численность группы до 500.