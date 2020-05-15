Зарегистрированы группы Юрия Ганцевича и Владимира Непомнящих

Центризбирком на заседании 15 мая зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты Юрия Ганцевича и Владимира Непомнящих.

Фото с сайта ЦИК

По словам секретаря ЦИК Елены Дмухайло, порядок представления документов на регистрацию инициативной группы Ганцевича и их состав соответствует требованиям законодательства.

«Юрий Михайлович 1976 года рождения, на территории Республики Беларусь, как он указывает, проживает с этого времени, то есть намного больше 10 лет перед выборами. Беспартийный. Проживает он в Гомельском районе Гомельской области. Занятие — он указывает себя фермером и субъектом агроэкотуризма «Усадьба на воде», — сказала Дмухайло.

По ее словам, при рассмотрении документов было установлено, что в отношении части граждан, включенных в состав инициативной группы, не указаны либо указаны не полностью данные, предусмотренные избирательным законодательством. «Их необходимо исключить из состава инициативной группы. Но в любом случае состав инициативной группы у него остается 173 человека даже за минусом этих людей, что намного превышает необходимую численность в 100 человек», — отметила Дмухайло.

Инициативная группа Ганцевича зарегистрирована под третьим номером.

О Владимире Непомнящих Дмухайло сообщила, что он родился в 1952 году. «Он указывает, что постоянно проживает в стране именно с этого года. Член Объединенной гражданской партии. Он также представитель Гомельского региона, житель города Гомеля. Он пенсионер, — сказала секретарь ЦИК. — Также выяснилось при изучении представленных им документов, что в состав группы включены ряд граждан, в отношении которых не указана часть сведений, которые требуются согласно избирательному законодательству».

По словам Дмухайло, речь идет о девяти членах инициативной группы. «Но даже если мы исключаем этих людей, у него остается в составе инициативной группы 125 человек, что также больше необходимых 100 человек», — сказала она.

В свою очередь глава ЦИК Лидия Ермошина назвала интересным тот факт, что почти вся инициативная группа Непомнящих состоит из граждан, которые проживают на территории Гомеля.

«Судя по всему, там и будет осуществляться сбор подписей, — отметила она. — У нас это не возбраняется законом, единственное, что в будущем для избрания, как вы сами понимаете, кандидат, который собрал подписи только на одной территории, будет неизвестен на остальных территориях».

Инициативная группа Непомнящих зарегистрирована под № 4.