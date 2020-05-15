Директора школы в Барановичском районе будут судить за гибель подростка на стадионе

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В ноябре 2019 года 11-летний мальчик в агрогородке Русино вместе с друзьями играл в футбол на стадионе местной школы. Во время игры он запрыгнул на футбольные ворота и стал раскачиваться. Рамка не устояла и насмерть придавила подростка.

По информации СК, футбольные ворота были изготовлены кустарным способом и не соответствовали требованиям безопасности. Тем не менее, 47-летний директор допустил их установку на территории школы. Ворота использовались на занятиях по физкультуре, а во внеурочное время находились в свободном доступе.

Районный отдел образования еще в 2017 году предписал демонтировать ворота. Однако директор этого не сделал.

Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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Тэги: гибель подростка директор школы Город: Барановичи

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