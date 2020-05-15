Дмитриев подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев 15 мая подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Беларуси.

Руководителем его штаба является еще один сопредседатель объединения, кандидат в президенты на выборах 2015 года Татьяна Короткевич.

Перед подачей документов Дмитриев сообщил журналистам, что в его инициативной группе около 1,5 тыс. человек.

«Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто присоединился за последние дни, был с нами все эти пять лет. Мы, правда, готовились к этому пять лет, работая с людьми по всей Беларуси. До этого мы прошли две большие кампании. Поэтому, с одной стороны, страшнее делать шаг, поскольку мы хорошо понимаем, куда мы идем. С другой стороны — нам проще, потому что мы прекрасно понимаем, чем мы будем заниматься. Опыт, который есть у меня и начальника штаба, будет нам помогать собирать нужные 100 тысяч подписей», — заявил Дмитриев.