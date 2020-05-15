Срок отключения горячей воды в Беларуси будет меньше

/ Общество
Просмотров: 245

С 2021 года горячую воду в домах будут отключать не более чем на 13 дней. Соответствующая норма прописана в постановлении правительства № 286.

Как сообщает пресс-служба Совмина, постановлением утверждены правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения.

«Графиками отключения внутридомовых систем теплопотребления должны предусматриваться перерывы в подаче горячей воды для населения не более 14 дней, с 2021 года — не более 13 дней», — прописано в постановлении.

Документ вступил в силу после его официального опубликования.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: горячая вода

Другие материалы на эту тему:

В мае минчанам начнут отключать горячую воду. А как же коронавирус?

В мае минчанам начнут отключать горячую воду. А как же коронавирус?

«Это невыносимо». Лидчане месяц живут без горячей воды

«Это невыносимо». Лидчане месяц живут без горячей воды

Жыхароў Круглага пакідаюць без гарачай вады. Усталёўвайце бойлеры за свае грошы

Жыхароў Круглага пакідаюць без гарачай вады. Усталёўвайце бойлеры за свае грошы

График отключения горячей воды в Минске в июне

График отключения горячей воды в Минске в июне