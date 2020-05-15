Срок отключения горячей воды в Беларуси будет меньше

С 2021 года горячую воду в домах будут отключать не более чем на 13 дней. Соответствующая норма прописана в постановлении правительства № 286.

Как сообщает пресс-служба Совмина, постановлением утверждены правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения.

«Графиками отключения внутридомовых систем теплопотребления должны предусматриваться перерывы в подаче горячей воды для населения не более 14 дней, с 2021 года — не более 13 дней», — прописано в постановлении.

Документ вступил в силу после его официального опубликования.