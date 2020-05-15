Студентов БГАТУ из общежития № 1 переселяют в Боровляны

У троих студентов Белорусского государственного аграрного технического университета подтвердилась короновирусная инфекция.

«В настоящее время 12 молодых людей, являющиеся контактами первого уровня, находятся в общежитии вуза в режиме самоизоляции. Они ожидают результатов тестов», — рассказал агентству «Минск-Новости» проректор по учебной и воспитательной работе БГАТУ Владимир Поздняков.

Если даже у одного из молодых людей тест анализа окажется положительным, к контактам первого уровня будет отнесена вся группа, в которой обучался студент. А это от 16 до 27 человек. В университете решили заранее предусмотреть для такой категории ребят возможные места для самоизоляции, чтобы, в случае чего, не возникло паники и ажиотажа, отметил проректор.

«Сегодня БГАТУ располагает семью общежитиями, находящимися в Минске. Четыре из них — коридорного типа, а три — блочного. Очевидно, что в интернатах, где душевые, санузлы и кухня являются местами общего пользования, — нельзя полноценно организовать режим самоизоляции. Для этих целей мы планируем использовать общежитие № 1. Часть студентов, которые ранее в нем проживали, мы переселили в наш интернат в Боровлянах. Всего это 55 человек. Им предоставили аналогичные по комфорту условия: в каждом блоке две комнаты, в которых проживают по два студента. В их распоряжении холодильник, душевая, санузел» — объяснил Поздняков.

К такому перемещению ребят в вузе готовились заранее. У молодых людей было время для сбора вещей. Им предоставили транспорт, чтобы переезд не вызвал дополнительных хлопот.

Сейчас в общежитии № 1 освобождены 12 блоков. Они в данный момент никем не заняты.