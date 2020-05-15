Анестезиологи заявили об опасности украинских аппаратов ИВЛ

Ассоциация анестезиологов Украины направила открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров, выразив обеспокоенность опасностью украинских аппаратов ИВЛ.

В Ассоциации подчеркивают опасность ситуации, при которой «много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ».

«Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного "мешка Амбу". Однако, любой анестезиолог понимает, что вентиляция "мешком Амбу" возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем по объему или давлением и синхронизации аппарата с пациентом», — продолжают анестезиологи.

Некоторые из анонсируемых аппаратов ИВЛ не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких и могут быть крайне опасными.

Наконец, анестезиологи просят учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, «прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств».