Главный тренер «Ислочи» опроверг твит Янсане о коронавирусе в клубе

Виталий Жуковский рассказал о ситуации в команде, где, по слухам, у двух игроков и врача подтвердился коронавирус.

«У Макася обнаружена односторонняя пневмония — его тест на коронавирус дал отрицательный результат. Результат повторного анализа Стефена — отрицательный, но он сделает еще один тест на коронавирус и не примет участия в ближайшем матче. У Дмитрия Тишкова (доктор клуба. — ред.) коронавирус не обнаружен. Как только появились какие-то симптомы, мы обратились в федерацию, и игроки прошли тесты», — сказал корреспонденту by.tribuna.com Жуковский.

Главный тренер «Ислочи» сообщил о четырех письмах в клуб якобы от Момо Янсане, но специалист подозревает, что их писал не сам футболист.

«В межсезонье к нам обратился африканский агент, который ведет дела Момо. Этот человек предложил схему трансфера, на которую мы были не согласны. Сейчас у этих агентов есть предложение по трансферу Момо, которое не доходит до клуба. Люди просто хотят украсть человека. Поэтому уверен, что текст в этом твите писал не Момо. На днях он уехал из квартиры, где жил и должен находиться по месту регистрации. Янсане просто скрывают от нас. Представьте, в четверг он выходил после сдачи тестов и говорил: "Ребята, я готов. Буду рубиться за команду". И в пятницу случается такой вброс. Раньше я спрашивал его: "Зачем ты шлешь письма на клуб? Почему это делаешь?" Он отвечал: "Это не я, это агент". Выходит, Момо просто манипулируют. Он уже неоднократно пропускает тренировки на этой неделе. Будем разбираться с юристами», — продолжил Жуковский.

Гвинейский нападающий «Ислочи» написал ночью 15 мая в Twitter, что в клубе несколько человек с коронавирусом.

«Cообщаю вам, что несколько членов нашего клуба заболели COVID-19, я желаю им крепкого здоровья. Я хочу санитарных мер, включая карантин на несколько дней, прежде чем продолжать [чемпионат]. Да поможет нам Бог!» — написал он.