Статкевич: Лукашенко слишком меня боится, чтобы пускать на это поле

Еще три «кандидата протеста» вечером 15 мая подали документы на регистрацию инициативных групп в ЦИК, сообщил оппозиционный политик Николай Статкевич на импровизированной пресс-конференции на ступеньках Центризбиркома.

«На этот момент подано 27 кандидатов протеста. Из них зарегистрирован один, восьми отказано. Я думаю, что из этой группы будет отказано всем остальным, кроме меня, всем, кто подал инициативную группу в 540 человек», — сказал Статкевич.

По словам политика, подали документы еще четыре кандидата: три «кандидата протеста», в том числе его жена Марина Адамович, а также жена блогера Сергея Тихановского Светлана, которая «не кандидат протеста, но использует группу», поскольку группа самого блогера не была зарегистрирована. Для них в срочном порядке была организована новая инициативная группа, по словам Статкевича, «железная», состоящая из 170 человек.

На свою регистрацию (Статкевич подал документы, несмотря на непогашенную судимость) политик не рассчитывает. «Лукашенко слишком меня боится, чтобы пускать на это поле», — уверен он.

«Выборов нет. Это фикция. В этом цирке, который создал Лукашенко, нельзя победить его, нельзя прийти к власти путем волеизъявления людей», — заявил Статкевич. При этом не верит он и в бойкот: «Нельзя сорвать путем бойкота того, чего нет: все равно будет 80% явки и 85% "за" Лукашенко».

Статкевич и его команда, по словам политика, решили воспользоваться первым предвыборным месяцем — «месяцем свободы». Он озвучил следующую стратегию ведения кампаний: на пикетах кандидатов будет размещено время проведения митинга протеста. «Потом один из этих пикетов станет центром большого митинга. По воскресеньям в 12:00 по всей Беларуси мы будем проводить легальные митинги, в 20 городах. В Минске тоже», — пояснил политик.

Николай Статкевич считает, что, «если удастся преодолеть минимальную планку участия в этих митингах, Беларусь поднимется».

За проведением импровизированной пресс-конференции наблюдали сотрудники милиции в штатском, однако ей не препятствовали. Она завершилась без задержаний.