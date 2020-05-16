Трамп рассказал о вакцине против COVID-19

В ходе традиционного брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп заверил, что власти страны возьмут на себя вопрос финансирования разработки всех перспективных вакцин против коронавируса нового типа.

Глава государства отметил, что в настоящее время список наиболее перспективных кандидатов на разработку вакцины уже сокращен до 14. Не исключено, что он станет еще меньше.

Трамп надеется, что работа над вакциной завершится к концу этого года, и пообещал, что его администрация мобилизует все имеющиеся возможности для оперативного вакцинирования американцев, пишет «ГА» .

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 16 мая в США заразились коронавирусом 1443188 человек (умерли 87559 пациентов). Всего в мире зафксировано 4 542 910 случаев (недуг забрал 307 696 жизней).

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.Дзен , Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Новое о коронавирусе: