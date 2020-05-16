Под Мяделем внук разбил дедовскую «копейку»
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали молодые парни, случилось в Мядельском районе.
В Мядельском районе в курортном поселке Нарочь 17-летний подросток не справился с управлением «Жигулей», вылетел в кювет и протаранил дерево.
Водитель и 19-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в районную больницу. По информации Госавтоинспекции, юноши не были пристегнуты ремнями безопасности.
В ГАИ также отметили, что автомобиль стоял у деда водителя в гараже. Он был неисправным. Починив «копейку» друзья отправились кататься. Однако прогулка оказалась недолгой.
Напомним, сегодня Naviny.by писали о местах, где ГАИ расставила ловушки.