Под Мяделем внук разбил дедовскую «копейку»

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали молодые парни, случилось в Мядельском районе.

В Мядельском районе в курортном поселке Нарочь 17-летний подросток не справился с управлением «Жигулей», вылетел в кювет и протаранил дерево.

Водитель и 19-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в районную больницу. По информации Госавтоинспекции, юноши не были пристегнуты ремнями безопасности.

В ГАИ также отметили, что автомобиль стоял у деда водителя в гараже. Он был неисправным. Починив «копейку» друзья отправились кататься. Однако прогулка оказалась недолгой.

Напомним, сегодня Naviny.by писали о местах, где ГАИ расставила ловушки.