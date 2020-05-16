Что случилось с рублем

/ Экономика
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Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи на рабочей неделе (11-15 мая).

Вот как они и еще две валюты стран-соседок Беларуси (Польши и Украины) завершили свои сессии:

  • доллар укрепился на 0,0047 пункта (с 2,4415 до 2,4462 белорусского рубля);
  • евро поднялся на 0,0015 пункта (с 2,6427 до 2,6442 белорусского рубля);
  • российский рубль подпрыгнул на 0,0353 пункта (с 3,3049 до 3,3402 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый упал на 0,0058 пункта (с 5,807 до 5,8012 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна выросла на 0,086 пункта (с 9,0985 до 9,1845 белорусского рубля за 100 гривен).

 
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Тэги: валюта

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