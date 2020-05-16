Что случилось с рублем

Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи на рабочей неделе (11-15 мая).

Вот как они и еще две валюты стран-соседок Беларуси (Польши и Украины) завершили свои сессии: