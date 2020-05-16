Еще одного журналиста упрятали за решетку: Алесь Бураков получил 10 суток

В Могилеве журналист-фрилансер и правозащитник Алесь Бураков вечером 15 мая был осужден на 10 суток административного ареста за якобы «участие в несанкционированном мероприятии».

Буракова обвинили в участии в акции в поддержку блогера Сергея Тихановского, которую он освещал.

Как сообщает правозащитный сайт mspring.online, ни правозащитникам, ни родителям Буракова не удалось попасть на судебное заседание.

По мнению суда, Бураков «принял активное участие» в несанкционированном митинге возле Могилевского ИВС 6 мая в нарушение части 1 статьи 23.34 КоАП. При этом «активность» участия проявилась в том, что он сделал комментарий на видео.

Отбывать наказание он будет изоляторе временного содержания УВД Могилевского облисполкома.

Как сообщалось, 12 мая его дядя Александр Бураков также был осужден на 10 суток ареста.

С 6 по 13 мая в Беларуси было задержано около 120 человек, которые приходили на встречу с Тихановским, выходили на акции солидарности после его задержания или участвовали в других акциях протеста. Такие данные опубликовал закрытый властями правозащитный центр «Весна».

Милиция составляла протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Под преследование попали также правозащитники и журналисты, которые наблюдали или освещали акции, сообщила «Весна».

За последнюю неделю 50 человек арестованы на срок от двух до 25 суток (в их числе Тихановский, отбывающий арест, вынесенный ему еще в январе). Максимальный срок (25 суток) получил блогер из Мозыря Александр Цуканов, которого признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии (15 суток) и в неуважении к суду (10 суток).

«Городом — «рекордсменом» по количеству политически мотивированных административных дел недели стал Могилев. Там прошло 17 судов, 16 из которых закончились вынесением арестов. В том числе в Могилеве на «сутки» были осуждены журналисты Михаил Аршинский, Александр Бураков и Алесь Асипцов», — сообщили правозащитники.

12 мая Евросоюз осудил задержания участников акций и журналистов, подчеркнув, что «задержания мирных демонстрантов в Беларуси вызывают особую обеспокоенность в связи с предстоящими президентскими выборами».