Ученые назвали полезные свойства сала

Главное правило, которое поможет сохранить здоровье — исключение из рациона вредных продуктов.

Одним из полезных продуктов, по мнению специалистов из университета в Мюнхене, является сало.

Экспертам удалось доказать, что сало не только вкусный, но и необходимый продукт питания для нашего организма.

Использование микробиологических технологий позволило немецким ученым определить в сале наличие арахидоновой кислоты, основной составляющей витамина F.

Эта кислота, в частности, содержится в ферментах сердечной мышцы, принимает участие в липидном обмене.

Другие кислоты, содержащиеся в сале способствуют образованию полезного холестерина, и помогают расщеплять плохой холестерин, предупреждая развитие атеросклероза.

А содержащаяся в сале мононенасыщенная олеиновая кислота предупреждает окисление клеток печени и почек.

Немецкие ученые не только поставили сало в один ряд с продуктами, содержащими полезные жиры, но и рекомендовали употребление сала в незначительных количествах для пациентов с сердечными заболеваниями.

А канадским специалистам из высшей медицинской школы Торонто и вовсе удалось доказать, что сало помогает выведению ядовитых соединений из нашего организма.

Такой эффект достигается благодаря большому содержанию в сале антиоксидантных соединений, способных не только выводить токсины, но и снижать риск развития онкологических заболеваний.

Благодаря наличию в сале витаминов А, Е — наша кожа оздоравливается, приобретает здоровый цвет, улучшается циркуляция крови и регенерация клеток.

Ранее сообщалось, что исследователи из Дрездена развеяли некоторые мифы о сале.