Ученые назвали полезные свойства сала
Главное правило, которое поможет сохранить здоровье — исключение из рациона вредных продуктов.
Одним из полезных продуктов, по мнению специалистов из университета в Мюнхене, является сало.
Экспертам удалось доказать, что сало не только вкусный, но и необходимый продукт питания для нашего организма.
Использование микробиологических технологий позволило немецким ученым определить в сале наличие арахидоновой кислоты, основной составляющей витамина F.
Эта кислота, в частности, содержится в ферментах сердечной мышцы, принимает участие в липидном обмене.
Другие кислоты, содержащиеся в сале способствуют образованию полезного холестерина, и помогают расщеплять плохой холестерин, предупреждая развитие атеросклероза.
А содержащаяся в сале мононенасыщенная олеиновая кислота предупреждает окисление клеток печени и почек.
Немецкие ученые не только поставили сало в один ряд с продуктами, содержащими полезные жиры, но и рекомендовали употребление сала в незначительных количествах для пациентов с сердечными заболеваниями.
А канадским специалистам из высшей медицинской школы Торонто и вовсе удалось доказать, что сало помогает выведению ядовитых соединений из нашего организма.
Такой эффект достигается благодаря большому содержанию в сале антиоксидантных соединений, способных не только выводить токсины, но и снижать риск развития онкологических заболеваний.
Благодаря наличию в сале витаминов А, Е — наша кожа оздоравливается, приобретает здоровый цвет, улучшается циркуляция крови и регенерация клеток.
Ранее сообщалось, что исследователи из Дрездена развеяли некоторые мифы о сале.