Ученые назвали полезные свойства сала

/ Новости Германии
Просмотров: 149

Главное правило, которое поможет сохранить здоровье — исключение из рациона вредных продуктов.

Одним из полезных продуктов, по мнению специалистов из университета в Мюнхене, является сало.

Экспертам удалось доказать, что сало не только вкусный, но и необходимый продукт питания для нашего организма.

Использование микробиологических технологий позволило немецким ученым определить в сале наличие арахидоновой кислоты, основной составляющей витамина F.

Эта кислота, в частности, содержится в ферментах сердечной мышцы, принимает участие в липидном обмене.

Другие кислоты, содержащиеся в сале способствуют образованию полезного холестерина, и помогают расщеплять плохой холестерин, предупреждая развитие атеросклероза.

А содержащаяся в сале мононенасыщенная олеиновая кислота предупреждает окисление клеток печени и почек.

Немецкие ученые не только поставили сало в один ряд с продуктами, содержащими полезные жиры, но и рекомендовали употребление сала в незначительных количествах для пациентов с сердечными заболеваниями.

А канадским специалистам из высшей медицинской школы Торонто и вовсе удалось доказать, что сало помогает выведению ядовитых соединений из нашего организма.

Такой эффект достигается благодаря большому содержанию в сале антиоксидантных соединений, способных не только выводить токсины, но и снижать риск развития онкологических заболеваний.

Благодаря наличию в сале витаминов А, Е — наша кожа оздоравливается, приобретает здоровый цвет, улучшается циркуляция крови и регенерация клеток.

Ранее сообщалось, что исследователи из Дрездена развеяли некоторые мифы о сале.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: здоровье сало Германия Город: Мюнхен

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

В Мюнхене впервые за 70 лет отменили Октоберфест

В Мюнхене впервые за 70 лет отменили Октоберфест

Наши на карантине. Германия. «Люди выживают, потому что здесь хорошая медицина»

Наши на карантине. Германия. «Люди выживают, потому что здесь хорошая медицина»

Авторынок рухнул: почему немцы перестали покупать машины

Авторынок рухнул: почему немцы перестали покупать машины