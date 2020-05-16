«Только Лукашенко может повлиять на ситуацию». Владимир Крикунов дал совет минскому «Динамо»

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Один из самых успешных специалистов, работавших со сборной Беларуси по хоккею, Владимир Крикунов дал совет ХК «Динамо-Минск».

По его словам, у «зубров» подошел к завершению соглашение с главным спонсорам.

Теперь, уверяет Крикунов, «только президент Беларуси может повлиять на ситуацию». Если же новых спонсоров не найдется, «команда рискует покинуть КХЛ и будет заявлена в чемпионат Беларуси».

«Клуб имеет задолженности по предыдущим зарплатам. Мне кажется, Минск должен пойти на эксперимент, пусть откажутся от легионеров и заявят на сезон в КХЛ полную команду из белорусских воспитанников. Хуже точно не будет», заявил он в интервью «Матч ТВ».
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Тэги: ХК Динамо-Минск ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Владимир Крикунов

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