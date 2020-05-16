«Только Лукашенко может повлиять на ситуацию». Владимир Крикунов дал совет минскому «Динамо»
Один из самых успешных специалистов, работавших со сборной Беларуси по хоккею, Владимир Крикунов дал совет ХК «Динамо-Минск».
По его словам, у «зубров» подошел к завершению соглашение с главным спонсорам.
Теперь, уверяет Крикунов, «только президент Беларуси может повлиять на ситуацию». Если же новых спонсоров не найдется, «команда рискует покинуть КХЛ и будет заявлена в чемпионат Беларуси».
«Клуб имеет задолженности по предыдущим зарплатам. Мне кажется, Минск должен пойти на эксперимент, пусть откажутся от легионеров и заявят на сезон в КХЛ полную команду из белорусских воспитанников. Хуже точно не будет», заявил он в интервью