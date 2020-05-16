За сутки в Беларуси количество случаев COVID-19 увеличилось на 951

Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 28.681, 160 человек умерло, сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

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Таким образом, за последние сутки умерло еще четыре человека, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 951, или на 3,3% (в предыдущие сутки было 958 новых случаев и пять смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 9.498 пациентов (+691 за сутки). Всего проведено 335.057 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — более 26,9 тысячи исследований, что вдвое больше, чем сутки назад.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Третью неделю министерство не проводит брифинги для журналистов.

12 мая на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан Александр Лукашенко заявил, что в нынешних эпидемиологических условиях главное — не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей. «Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения», — предупредил Лукашенко.

«Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется», — сказал Лукашенко. «Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль», — добавил он.

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