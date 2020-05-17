В Беларуси снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции

За четыре месяца текущего года в Беларуси зарегистрировано на 14,3% меньше случаев ВИЧ-инфекции, чем за тот же период 2019-го.

По информации Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, представленной во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, с января по апрель в Беларуси зафиксирован 631 (6,69 на 100 тысяч населения) новый случай ВИЧ, за четыре месяца прошлого — 737 (7,81 на 100 тысяч населения).

Наибольшее количество новых случаев инфекции выявлено в Гомельской области — 209. За этим регионом следует Минск — 134 случая, затем Минская область — 99. В Могилевской области выявлено 67 случаев, Брестской — 59, Витебской — 32, Гродненской — 31.

Всего по состоянию на 1 мая в Беларуси было 22.474 человека с ВИЧ-положительным статусом:

в Брестской области 1.678 человек живет с ВИЧ,

в Витебской — 1.230,

в Гомельской — 8.358,

Гродненской — 947,

Минской — 3.635,

Минске — 5.006,

в Могилевской области — 1.620.

В общей структуре заболеваемости доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 15,8% (100 человек), полового— 83,5% (527 человек).

За четыре месяца текущего года в возрастной группе от 15 до 49 лет зарегистрирован 531 случай (84,2%), за аналогичный период 2019 года — 613 (83,2%).

По отдельным возрастным группам населения за истекший период 2020 года случаи ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом:

0-14 лет — 0,3%,

15-19 лет — 1,1%,

20-29 лет — 15,5%,

30-39 лет — 37,1%,

40-49 лет — 30,4%,

50-59 лет — 12,0%,

60 лет и старше — 3,5%.

За четыре месяца 2020 года удельный вес женщин в структуре заразившихся составил 39,1%, мужчин — 60,9% (за аналогичный период 2019 года — 38,1 и 61,9% соответственно).

Медики отмечают, что существенный вклад в профилактику ВИЧ-инфекции в стране вносит реализация стратегической цели ЮНЭЙДС «90-90-90», которая заключается в том, чтобы к 2020 году:

90% всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой положительный статус;

90% людей с диагностированной ВИЧ-инфекций стабильно получали антиретровирусную терапию;

у 90% ВИЧ-положительных людей, получающих лечение, была неопределяемая вирусная нагрузка, при которой ВИЧ не передается другим людям.

На начало мая в Беларуси достигнуты следующие показатели стратегической цели ЮНЭЙДС:

знают свой статус 86,4% людей, живущих с ВИЧ;

получают терапию 81,3%;

у 78,1% — неопределяемая вирусная нагрузка.

«Всего выявлено и знают о своем ВИЧ-статусе 22.474 человека, получают АРВ-терапию 18.280 пациентов и имеет неопределяемую вирусную нагрузку 14.271 человек», — говорится в сообщении.