Американские ученые выяснили, как кофе влияет на кишечник человека
Ученые из Техасского университета пор результатам проведенного исследования пришли к выводу, что кофе препятствует образованию застойных явлений в кишечнике, не допуская развития запоров.
По мнению специалистов, регулярное употребление кофе помогает повысить активность кишечника, помогая в его регулярном очищении, что поможет предупредить застой каловых масс и образование запоров.
Проведенные эксперименты в условиях лаборатории на грызунах показали замедление образования в кишечниках у крыс вредных кишечных бактерий, способствуя одновременной подвижности мышц кишечника.
Уже через трое суток после употребления кофе у крыс был отмечен рост активности мышечной системы в толстом кишечнике.
Благодаря усилению кишечных мышц, по данным исследователей, облегчается процесс выведения ненужных масс из организма. Особенно это актуально для пациентов, прошедших хирургическое лечение, и столкнувшиеся с проблемами послеоперационных запоров.
Проведение дополнительных клинических испытаний поможет определить варианты, когда кофе может быть полезен в профилактике развития застойных явлений в кишечнике, пишет
Читайте также: