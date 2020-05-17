Американские ученые выяснили, как кофе влияет на кишечник человека

Ученые из Техасского университета пор результатам проведенного исследования пришли к выводу, что кофе препятствует образованию застойных явлений в кишечнике, не допуская развития запоров.

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По мнению специалистов, регулярное употребление кофе помогает повысить активность кишечника, помогая в его регулярном очищении, что поможет предупредить застой каловых масс и образование запоров.

Проведенные эксперименты в условиях лаборатории на грызунах показали замедление образования в кишечниках у крыс вредных кишечных бактерий, способствуя одновременной подвижности мышц кишечника.

Уже через трое суток после употребления кофе у крыс был отмечен рост активности мышечной системы в толстом кишечнике.

Благодаря усилению кишечных мышц, по данным исследователей, облегчается процесс выведения ненужных масс из организма. Особенно это актуально для пациентов, прошедших хирургическое лечение, и столкнувшиеся с проблемами послеоперационных запоров.

Проведение дополнительных клинических испытаний поможет определить варианты, когда кофе может быть полезен в профилактике развития застойных явлений в кишечнике, пишет med-heal.ru .

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