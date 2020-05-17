Китайский эпидемиолог: власти Уханя замалчивали правду о коронавирусе

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Местные власти Уханя изначально не желали сообщать всю правду о вспышке эпидемии коронавируса, произошедшей в многомиллионном городе в январе. Чиновники преуменьшали опасность нового вируса и не называли точное число зараженных.

Фото: argumentiru.com

Как сообщает УНИАН со ссылкой на CNN, об этом рассказал китайский эпидемиолог,  ведущий правительственный консультант по борьбе с эпидемией коронавируса Чжун Наньшань.

Отмечается, что ученый известен в Китае как «герой SARS» за его усилия по борьбе со вспышкой эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. В 2020 году он возглавил в Китае борьбу с коронавирусным кризисом.

Именно Чжун Наньшань 20 января заявил в эфире государственного вещателя CCTV, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Ранее местные власти Уханя утверждали, что прямых доказательств такой передачи не существует, и уверяли, что ситуация под контролем.

18 января ученый со своей командой отправился в Ухань, чтобы провести расследование. Уже тогда он получал от докторов и бывших студентов множество сообщений о том, что ситуация гораздо серьезнее, чем говорится в официальных отчетах.

«Местным властям в то время не нравилось говорить правду», – отмечает Чжун Наньшань.

Власти хранили молчание, и эпидемиолог предположил, что реальное число зараженных больше, чем сообщается. Он заподозрил проблему тогда, когда официальное число подтвержденных случаев в Ухане оставалось неизменным на протяжении более десяти дней (всего 41 случай). К тому моменту инфекция уже вырвалась далеко за пределы Уханя.  

Ученый продолжал давить на местные власти с требованием дать ему реальные данные – они отвечали ему «очень неохотно». Спустя два дня, 20 января, эпидемиолог сообщил, что в Ухане зафиксировано 198 случаев, в том числе три летальных. Среди больных – 13 медиков.

Тогда именно Чжун Наньшань предложил беспрецедентный шаг – закрыть Ухань, чтобы остановить эпидемию. Город оставался закрытым 76 дней. Тем не менее, эпидемия уже не поддавалась полному контролю и приобрела масштабы пандемии.

По состоянию на 08:00 17 мая в мире зафиксировано 4 635 830 случаев COVID-19 – за сутки подтвердились 92 920 новых эпизодов заражения. Жертвами коронавируса стали 311 824 человека.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 замалчивание Персона: Чжун Наньшань Город: Ухань

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