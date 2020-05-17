Самый сексуальный фильм всех времен — мнение экспертов

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Американский журнал Esquire опубликовал рейтинг 40 самых сексуальных фильмов всех времен.

Лидером оказалась французская историческая драма 2019 года «Портрет девушки в огне» с Ноэми Мерлан и Адель Энель в главных ролях. Эта картина рассказывает о любовной связи между художницей и ее работодательницей. Фильм получил приз за лучший сценарий в Каннах и «квир-пальму» — специальную награду фестиваля.

На втором месте в рейтинге — фильм 2007 года «Искупление» с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем. Третье место досталось картине 2017 года «Няня» с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг.

В «десятке» самых сексуальных лент также — «Тело Дженнифер», «Дархэмские быки», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение» и «Из машины», сообщает Росбалт.
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Тэги: рейтинг самые сексуальные фильмы Персона: Ноэми Мерлан Адель Энель Кира Найтли Джеймсом Макэвой Джуда Льюис Самара Уивинг

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