Дожди и сильный ветер: Балтика передает привет Беларуси

В понедельник, 18 мая, в Беларуси сохранится прохладная погода, установившаяся на территории республики на прошлой недели.

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Сегодня погоду будут формировать малоактивный атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса, поступающей с Балтики.

Ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут практически по всей стране, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный сильный (порывы до 21 м/с).

Температура воздуха в регионах:

Брест +13..+15°C (вероятность осадков 80-90 %);

Витебск +10..+12°C (вероятность осадков более 90 %);

Гомель +12..+14°C (вероятность осадков 80-90 %);

Гродно +12..+14°C (вероятность осадков более 90 %);

Могилев +11..+13°C (вероятность осадков более 90 %);

Минск +10..+12°C (вероятность осадков более 90 %).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).