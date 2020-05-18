Дожди и сильный ветер: Балтика передает привет Беларуси
В понедельник, 18 мая, в Беларуси сохранится прохладная погода, установившаяся на территории республики на прошлой недели.
Сегодня погоду будут формировать малоактивный атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса, поступающей с Балтики.
Ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут практически по всей стране, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный сильный (порывы до 21 м/с).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +13..+15°C (вероятность осадков 80-90 %);
- Витебск +10..+12°C (вероятность осадков более 90 %);
- Гомель +12..+14°C (вероятность осадков 80-90 %);
- Гродно +12..+14°C (вероятность осадков более 90 %);
- Могилев +11..+13°C (вероятность осадков более 90 %);
- Минск +10..+12°C (вероятность осадков более 90 %).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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