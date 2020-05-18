«Белпочта» повысила некоторые тарифы

РУП «Белпочта» увеличила тарифы на международные отправления, говорится в сообщении почтового оператора.

«С учетом эпидемиологической ситуации в мире, глобальных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса (COVID-19), авиакомпании, осуществляющие перевозку почты из Республики Беларусь, постоянно корректируют маршруты и сокращают количество авиарейсов», — отмечает «Белпочта».

«Для обеспечения пересылки и доставки международных почтовых отправлений РУП «Белпочта» изыскивает альтернативные способы перевозки, в том числе автомобильным, воздушным и морским транспортом. Предлагаемые тарифы грузоперевозчиков (авиаперевозчиков) значительно выше ранее действовавших, в связи с чем РУП «Белпочта» пересматривает тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений», — отмечается в комментарии.

Тарифы на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны сохранятся на прежнем уровне.

Кроме этого, сообщается, что 18 мая начинается прием международных почтовых отправлений адресатам ряда стран: Аргентина, Бразилия, Гонконг, Египет, Индия, Республика Корея, Мексика, Таиланд, Япония. В Сенегал и Уругвай будут приниматься только отправления международной ускоренной почты.