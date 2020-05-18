Эксперт: Россия через Беларусь осуществляет энергетическую экспансию Украины

По мнению экс-министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова, в настоящее время страна переживает третью попытку экспансии России, которая пытается захватить энергорынок через дешевую электроэнергию.

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Как заявил Плачков в эфире телеканала «Украина», первые две попытки российской экспансии Украина пережила в 1999-м, когда Москва хотела через украинские магистральные сети наладить экспорт электроэнергии в ЕС, и в 2014-м, когда РФ оккупировала часть Украины. Сейчас же происходит третья – через попытку захватить украинский энергорынок, поставляя на него дешевую электроэнергию с Островецкой АЭС.

«Сегодняшняя ситуация — это попытка экспансии третьей, серьезной... Россия инвестировала в Беларусь 10 млрд долларов, в 50 км от Литвы построили атомную станцию. В этом году будет включен первый блок. Но Литва на законодательном уровне отказалась покупать эту электроэнергию... Что делать с 2400 мегаватт и 10 млрд долларов, которые уже готовы? Там путь закрыт. Вот есть Украина с рынком большим, объемным», — объяснил эксперт.

Он считает, что РФ безболезненно для себя может год бесплатно поставлять эту электроэнергию в Украину с целью захватить украинский энергорынок: «Политическая электроэнергия российская может быть бесплатной... Берите, чем больше, тем лучше, вы будете гробить собственную генерацию, как тепловую, так и атомную, что мы сейчас и делаем. И потом настанет время, когда вы без нее не обойдетесь. Это же простая арифметика».

Ранее сообщалось, что в апреле Украина импортировала из Беларуси 2,7 млн киловатт-часов электроэнергии, свидетельствуют данные на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Это наименьший месячный объем поставок с середины 2019 года, когда в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая государственное производственного объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.