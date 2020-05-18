Кому в первую очередь будут возвращать НДС

Правительство определило 77 предприятий для ускоренного возврата НДС. Соответствующее постановление Совета министров № 282 от 14 мая опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

НДС данным предприятиям будет возвращаться в течение 10 дней со дня принятия решения налоговыми органами о возврате.

В списке предприятий, которым в ускоренном порядке будет возвращен НДС, — ЗАО «Атлант», ОАО «Минский молочный завод № 1», Белорусская железная дорога, СОАО «Коммунарка», ОАО «Амкодор», ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Интеграл», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Беларуськалий», ОАО «БелАЗ», ОАО «Авиакомпания «Белавиа», СООО «Лекфарм» и другие.

Данное постановление принято на основании подпункта 2.4 пункта 2 указа №143 «О поддержке экономики».

Подписанным 24 апреля указом № 143 предусматриваются меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, «наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации». Перечень таких отраслей определен в приложении к указу.

Согласно документу, предусмотрено предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов, сокращен срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Кроме того, предоставляется право местным распорядительным и исполнительным органам уменьшать имущественные налоги. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — собственникам имущества рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки. Предусмотрены и другие меры.

О том, что правительство подготовило второй пакет мер поддержки, который включает мероприятия, направленные непосредственно на помощь гражданам в текущей ситуации, сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас 14 мая в Минске после встречи с Александром Лукашенко.

По словам Румаса, на встрече также рассматривался второй пакет мер поддержки, который дорабатывается в правительстве. «В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого зарплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату. И ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан», — сказал премьер-министр.

«Требование главы государства неизменно, и сегодня еще раз было доведено до правительства, что главное в это непростое время (мы понимаем, что кризисы приходят и уходят) — это сохранить трудовые коллективы. Через сохранение трудовых коллективов мы сохраняем работоспособность предприятий. И когда откроются рынки, эти предприятия будут готовы заполнить ту нишу продукции, которая образовалась за время вынужденного простоя в других государствах», — подчеркнул Румас.

Говоря о втором пакете мер поддержки, премьер-министр сообщил, что президент вернул этот пакет в правительство для доработки. «Требование главы государства — чтобы никакая помощь на местах не распределялась без участия местных органов власти. Поэтому мы видим, как доработать этот пакет мер поддержки. Действительно, это справедливое замечание. Губернаторы готовы возглавить эту работу и, соответственно, нести ответственность за эти результаты. Потому что они лучше видят, какие предприятия и сектора нуждаются в поддержке», — сказал Румас.