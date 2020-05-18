Власти ведут переговоры с Китаем о новых займах

Белорусские власти ведут переговоры с Китаем о привлечении новых заимствований — это следует из комментария агентства Fitch Ratings к обновленному рейтингу Беларуси.

«Беларусь подала заявку на получение быстрого финансирования от МВФ, а также ведет переговоры о двух двусторонних займах с Китаем», — сообщают аналитики Fitch.

Они также обращают внимание на то, что власти Беларуси отложили на неопределенный срок размещение очередного выпуска еврооблигаций, которое ожидалось в первом квартале.

Вместе с тем аналитики рейтингового агентства отмечают, что в этом году власти привлекли новые заимствования на российском рынке капитала в размере 10 млрд рублей и до конца года могут занять еще столько же.

По данным Fitch, белорусское правительство располагает 4,2 млрд долларов (в составе золотовалютных резервов) «для обеспечения гибкости краткосрочного финансирования» госдолга. Кроме этого, по данным Fitch, рублевые запасы Минфина составляют порядка 5 млрд рублей.

Новые заимствования белорусские власти привлекают для осуществления значительных выплат по внешнему и внутреннему госдолгу (с 2013 года они ежегодно составляют более 3 млрд долларов).

В 2019 году правительство Беларуси вело переговоры о привлечение российского кредита для рефинансирования выплат по госдолгу. Переговоры не принесли результата, поэтому в прошлом году власти впервые привлекли несвязанный кредит Китая. В декабре 2019 года в Шанхае между белорусским Минфином и Шанхайским филиалом Банка развития Китая было подписано соглашение о предоставлении Беларуси срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней (около 500 млн долларов в эквиваленте). В конце 2019 года китайские ресурсы поступили в Беларусь.

Как отмечал Минфин Беларуси, китайский кредит «не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе — на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов».