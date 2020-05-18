Репетиционное тестирование будут проводить онлайн с 19 мая

На сайте Республиканского института контроля знаний предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате.

РИКЗ обращает внимание абитуриентов на то, что предварительной регистрации для прохождения тестирования в режиме онлайн не требуется, сообщает пресс-служба Минобразования.

Репетиционное тестирование организуется по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования: русский язык, белорусский язык, физика, математика, химия, биология, иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), история Беларуси, обществоведение, география, всемирная история (новейшее время).

Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая 2020 года и предоставлена в «достаточно продолжительном временном интервале».