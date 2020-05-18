Белорусская калийная компания подписала контракт на поставку удобрений в Индию
ОАО «Белорусская калийная компания» подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию, сообщили БелаПАН в пресс-службе компании.
«Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия, компания IPL, подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года по цене 230 доллара за тонну на условиях CFR», — отметила пресс-служба.
Как сообщалось, ранее БКК подписала контракт на поставку в 2020 году калийных удобрений в Китай по 220 долларов за тонну. «Цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка», — отметила пресс-служба БКК 30 апреля.
При этом российский «Уралкалий» считает, что БКК заключила контракт о поставке калия в Китай на неоптимальных условиях.
|ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За почти семь лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 133 страны.