Белорусская калийная компания подписала контракт на поставку удобрений в Индию

ОАО «Белорусская калийная компания» подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию, сообщили БелаПАН в пресс-службе компании.

«Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия, компания IPL, подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года по цене 230 доллара за тонну на условиях CFR», — отметила пресс-служба.

Как сообщалось, ранее БКК подписала контракт на поставку в 2020 году калийных удобрений в Китай по 220 долларов за тонну. «Цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка», — отметила пресс-служба БКК 30 апреля.

При этом российский «Уралкалий» считает, что БКК заключила контракт о поставке калия в Китай на неоптимальных условиях.