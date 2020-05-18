Команда Бабарико отбраковала более тысячи заявок в инициативную группу

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Владимир Бабарико 18 мая передаст в Центризбирком дополненные списки членов своей инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты, в нее вошло 9183 человека. Уточненную цифру экс-банкир назвал в видеообращении, опубликованном на его странице в «Фейсбуке».

«Дорогие друзья, наступил для меня самый волнующий и торжественный момент — мы идем подавать списки в Центральную избирательную комиссию, — сказал он. — На сегодняшний момент было подано 10 189 заявок [на вступление в инициативную группу]. Мы тщательно «прошерстили» все заявки, вы знаете, насколько это важно при подаче этих документов. Отбраковали 1006 заявок. Нас 9183 — это, на самом деле, целая армия. Спасибо вам огромное».

Ранее Бабарико, комментируя такое большое количество желающих войти в его инициативную группу, написал, что это «не просто успех, это пусть маленькая, но очень важная победа». «И в первую очередь это победа над собой, — отметил экс-банкир. — Я прекрасно понимаю, как сложно было вам сделать этот шаг: преодолеть внутренние страхи и переживания, неверие и сомнения, лень и обусловленную законодательством неопределенность моей позиции по многим важным вопросам. Но вы сделали это, а значит вы — победители! Огромное всем спасибо!»

Стоит отметить, что из всех граждан, которые заявили о намерении баллотироваться в президенты на нынешних выборах, у Бабарико будет самая большая по численности инициативная группа после Александра Лукашенко, в чью инициативную группу включено 11 тыс. человек.

16 мая Бабарико, отвечая на вопросы интернет-пользователей об избирательной кампании на своей странице в «Инстаграме», заявил, что у ЦИК нет никаких оснований не регистрировать его инициативную группу. «Я все-таки абсолютно уверен в том, что ни формальных, ни неформальных оснований у ЦИК нет. Я абсолютно уверен в их компетентности и понимании того, что количество участников — это лучше, чем их отсутствие», — сказал он.

Выборы президента Беларуси назначены 9 августа.