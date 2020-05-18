В Бресте оштрафовали еще двух противников аккумуляторного завода

В суде Ленинского района Бреста 18 мая вынесены постановления по административным делам еще двух противников строительства аккумуляторного завода.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, Людмила Карчевская оштрафована на 50 базовых величин (1350 рублей) за участие в шествии противников завода в Бресте 12 апреля. Валерий Фоминский — на 30 базовых величин (810 рублей) за участие в шествии противников завода 12 апреля и 3 мая, а также за участие во встрече 2 мая в Бресте с гомельским блогером Сергеем Тихановским.

19 мая будут судить Павла Кинчака за участие в акции против завода 3 мая. Его задержали в Бресте 16 мая и до суда поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД.

«Люди имеют право выражать свое мнение без угрозы привлечения к административной ответственности. Местная власть лишила их этого права, тотально запрещая акции против завода», — заявил Кисляк.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.