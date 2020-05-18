В Бресте оштрафовали еще двух противников аккумуляторного завода

/ Общество
Просмотров: 166

В суде Ленинского района Бреста 18 мая вынесены постановления по административным делам еще двух противников строительства аккумуляторного завода.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, Людмила Карчевская оштрафована на 50 базовых величин (1350 рублей) за участие в шествии противников завода в Бресте 12 апреля. Валерий Фоминский — на 30 базовых величин (810 рублей) за участие в шествии противников завода 12 апреля и 3 мая, а также за участие во встрече 2 мая в Бресте с гомельским блогером Сергеем Тихановским.

19 мая будут судить Павла Кинчака за участие в акции против завода 3 мая. Его задержали в Бресте 16 мая и до суда поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД. 

«Люди имеют право выражать свое мнение без угрозы привлечения к административной ответственности. Местная власть лишила их этого права, тотально запрещая акции против завода», — заявил Кисляк. 

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аккумуляторный завод АйПауэр штрафы Персона: Людмила Карчевская Валерий Фоминский Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

«Документы «АйПауэра» — фикция». Брестчане требуют экспертизы по закону

«Документы «АйПауэра» — фикция». Брестчане требуют экспертизы по закону

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»