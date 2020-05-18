Футбольный стадион на 33 тысячи зрителей начнут строить в Минске во втором квартале

От атмосферных осадков зрителей на трибунах защитит навес. С одной стороны козырька будет светопропускающая пластина, а с другой — его украсит перфорированная металлическая с белорусским орнаментом.

Источник: телеграм-канал «Минск. Официально»

Трибуны планируется сделать двухъярусными, а между ними разместится VIP-зона со скайбоксами, информирует Мингорисполком.

Размер игрового поля составит 105 на 68 м (как того требует ФИФА при проведении матчей мирового уровня), а со вспомогательной зоной его длина будет 125 м, ширина — 85 м. На стадионе уложат натуральное травяное покрытие. Для ухода за ним предусмотрена система укрепления, автоматического полива, подогрева.

На стадионе предполагается установить большой светодиодный дисплей и два уличных экрана.

В здании расположится зона для работы СМИ, зал для пресс-конференций, где отведено место для фотографирования, музей футбола, детский центр, фитнес-клуб, кафе, торговая зона, центр волонтеров. Стадион можно использовать и для проведения других мероприятий — концертов, выставок.

Завершить строительство стадиона намечено в 2023 году.