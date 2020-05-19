На закупы в Польшу: когда это станет возможным

Польские власти всерьез задумались об открытии границ для иностранцев.

Фото с сайта zagranportal.ru

На сегодняшний день у правительства есть два варианта развития ситуации.

Согласно первому, въезд иностранцев будет разрешен в июле-августе (для граждан стран, где количество инфицированных COVID-19 меньше всего, а также из тех стран, где очень высокий уровень тестирования).

Второй вариант предполагает запуск иностранцев без прохождения карантина, но при этом турист должен за несколько дней до пересечения границы пройти тест на коронавирус и иметь подтверждающие документы об отсутствии заболевания.

«Поскольку сегодня мы говорим о том, что в случае сезонных или трансграничных работников, мы должны дать им возможность приезда без карантина, то такого рода решения, если эпидемическая ситуация это позволяет, было бы, безусловно, хорошим вариантом для туризма и, конечно, мы будем говорить о нем», — приводит rbc.ua со ссылкой на RMF24 словам вице-премьера по развитию Польши Ядвиги Емилевич.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 мая, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Польше составляет 18 885 (от COVID-19 умерло 936 человек).

Общее число инфицированных в мире приближается к 5 миллионам, недуг унес более 320 тысяч жизней.

В Беларуси по данным на 18 мая всего заболевших — 30 572; умер 171 человек.

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