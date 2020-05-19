В интернете собирают подписи с просьбой назвать в Минске улицу именем Юрия Зиссера

/ Общество
Просмотров: 222

В интернете начался сбор подписей за увековечение памяти основателя портала TUT.BY Юрия Зиссера.

Фото со страницы Юрия Зиссера в Фейсбуке

«Человек, не афишировавший свои подарки, но сделавший огромный вклад в сохранение и развитие белорусской культуры, национальной идеи и самоидентификации. Не рожденный в Беларуси, но — истинный белорус, влюбленный в эту землю», — говорится в петиции.

По мнению ее авторов, это был «великий человек, заслуживающий не только память, но и благодарность современников и потомков».

Поддержавшие петицию обращаются в Мингорисполком с просьбой о «присвоении одной из городских улиц Минска имени Юрия Зиссера как увековечение памяти человека, которым страна может и должна гордиться, человека, чей вклад в развитие современной Беларуси невозможно оценить и переосмыслить».

Юрий Зиссер ушел из жизни в воскресенье, 17 мая.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: увековечивание памяти топонимика Персона: Юрий Зиссер Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Какие улицы хотели переименовать минчане. И почему ничего не получилось

Какие улицы хотели переименовать минчане. И почему ничего не получилось

От «Политехнической» до «Козырево». Как искали имена для новых станций метро

От «Политехнической» до «Козырево». Как искали имена для новых станций метро

Бобруйские власти отказались увековечить имя Алеся Адамовича

Бобруйские власти отказались увековечить имя Алеся Адамовича

Сто тридцать улиц Минска носят имена героев Великой Отечественной войны

Сто тридцать улиц Минска носят имена героев Великой Отечественной войны