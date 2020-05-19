В интернете собирают подписи с просьбой назвать в Минске улицу именем Юрия Зиссера

В интернете начался сбор подписей за увековечение памяти основателя портала TUT.BY Юрия Зиссера.

Фото со страницы Юрия Зиссера в Фейсбуке

«Человек, не афишировавший свои подарки, но сделавший огромный вклад в сохранение и развитие белорусской культуры, национальной идеи и самоидентификации. Не рожденный в Беларуси, но — истинный белорус, влюбленный в эту землю», — говорится в петиции .

По мнению ее авторов, это был «великий человек, заслуживающий не только память, но и благодарность современников и потомков».

Поддержавшие петицию обращаются в Мингорисполком с просьбой о «присвоении одной из городских улиц Минска имени Юрия Зиссера как увековечение памяти человека, которым страна может и должна гордиться, человека, чей вклад в развитие современной Беларуси невозможно оценить и переосмыслить».

Юрий Зиссер ушел из жизни в воскресенье, 17 мая.