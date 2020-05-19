Еще 18 «кандидатам протеста» отказано в регистрации инициативных групп

Центризбирком на заседании 19 мая отказал в регистрации инициативных групп еще 18 так называемых кандидатов протеста — сторонников оппозиционного политика Николая Статкевича.

Это Дмитрий Кудравец, Петр Карабанов, Николай Соляник, Тамара Потоцкая, Владимир Невмержицкий, Регина Беркус, Александр Якушков, Елена Давыдова, Александр Школьников, Владимир Кийко, Юрий Новиков, Юрий Чудинович, Сергей Статкевич, Виктор Шорец, Юрий Косач, Александр Абрамович, Наталья Стрельченко и Алексей Зуевич.

Сегодня также было отказано в регистрации инициативных групп Николаю Статкевичу и его супруге Марине Адамович.

Кроме того, Лидия Лидия Ермошина заявила, что группа Статкевича хотела заразить сотрудников Центризбиркома коронавирусом.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.Дзен , Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Главное о выборах в Беларуси: