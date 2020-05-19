ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп

Центризбирком на заседании 19 мая отказал в регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатом в президенты директора ООО «БелТехПодшипник» Елены Ашихминой и безработной Жанны Романовской.

Как заявила секретарь ЦИК Елена Дмухайло, поданные Ашихминой документы не соответствуют требованиям Избирательного кодекса. Результаты проверки огласил главный специалист отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Егор Джумантаев. «Я проводил обзвон десяти человек, включенных в список членов инициативной группы, — рассказал он. — Пять номеров телефонов были заняты либо недоступны. Один человек отказался отвечать на вопросы. Один человек сказал, что он давал согласие всем кандидатам, но назвать их фамилии затруднился. Трое людей сказали, что не давали согласия».

Кроме того, подчеркнула Дмухайло, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса в списке членов инициативной группы должны быть указаны ее руководитель и координаторы по районам, городам областного подчинениям, а также районам в городах, если сбор подписей будет проводиться на их территории. Кроме того, по ее словам, в списке не указаны полностью необходимые сведения о членах инициативной группы, в том числе номер и серия паспортов, место жительства и так далее.

Ашихмина пояснила, что специально указала координаторов только по областям, так как намерена сама сдавать собранные подписи. «В условиях пандемии я не намерена подвергать людей опасности», — сказала она. Ашихмина также подчеркнула, что из 120 человек, включенных в группу, 100 человек давали свое добровольное согласие на участие лично ей.

Как сообщила Дмухайло, в поданных Романовской списках значатся 109 человек. «Шесть человек указаны в списке дважды. Четыре человека из этого списка, по данным органов внутренних дел, являются умершими. В отношении 16 граждан не соответствуют действительности сведения о них (фамилии, место жительства, номера паспортов. — ред.). Таким образом, в списке членов инициативной группы остается лишь 82 человека. В соответствии с законодательством необходимо не менее 100 человек», — напомнила Дмухайло.

Романовская объяснила неточности тем, что «было очень мало времени для подготовки и предоставлении информации о членах инициативной группы». «Я прошлую предвыборную кампанию тоже участвовала в этой процедуре, и, надеясь на то, что люди меня поддерживают, те люди, которые мне предоставляли эту информацию по составу инициативной группы, вероятно, не совсем корректно проверили информацию, поэтому получилась такая оказия. Но я бы хотела просить комиссию все-таки предоставить возможность мне участвовать в этой предвыборной кампании», — сказала Романовская, добавив, что неточности, связанные с неуказанием правильных номеров паспортов, будут исправлены.

Дмухайло в ответ заявила, что законодательство этого не позволяет.

На заседания ЦИК из-за коронавируса журналистов не приглашают, трансляция ведется на сайте комиссии.