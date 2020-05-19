Под Минском построят новый полигон для твердых коммунальных отходов

Рядом с действующим полигоном для захоронения твердых коммунальных отходов «Тростенецкий» под Минском до его закрытия в 2023 году планируется построить новый, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь на пресс-конференции.

Создание полигона предусмотрено градостроительным планом Минска, по которому рядом с полигоном «Тростенецкий» выделено место площадью около 15 гектаров. Рядом также выделен земельный участок для строительства предприятия по комплексной переработке коммунальных отходов. По словам Лебедя, на этом предприятии должна быть налажена первая в стране переработка отходов упаковки тетрапак.

В октябре 2017 года был закрыт полигон «Северный», а в октябре 2019 года — полигон «Прудище». Сейчас весь мусор столицы свозится на единственный действующий полигон для захоронения твердых коммунальных отходов «Тростенецкий».

Сегодня в стране действует 80 линий по разделению смешанных бытовых отходов. Специалисты ранее высказывали мнение, что этого недостаточно.