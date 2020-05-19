ЦИК зарегистрировал инициативные группы пяти претендентов на пост президента

На сегодняшний день Центризбирком зарегистрировал пять инициативных групп по выдвижению граждан кандидатами на пост президента Беларуси. Рассмотрение вопроса о регистрации инициативных групп продолжится 20 мая.

На двух заседаниях, 15 и 19 мая, ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты:

действующего главы государства Александра Лукашенко;

председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича;

фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича;

члена Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих;

заместителя директора ЧТУП «Кисель В.В.» Натальи Кисель.

20 мая ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации инициативных групп оставшихся претендентов на пост президента. Это: экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико; создатель и первый руководитель Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало; экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая; сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова; председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич; сопредседатель ОО «Говори правду» Андрей Дмитриев; лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов; председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Всего в ЦИК было подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению граждан кандидатами на пост президента на выборах, намеченных 9 августа. Это абсолютный рекорд всех президентских кампаний в стране.

Для регистрации в качестве кандидата на должность президента необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Сбор подписей будет проходить с 21 мая по 19 июня.