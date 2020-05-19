В Эстонии представили законопроект о повышении пособия по безработице до 350 евро

Социал-демократы внесли в производство Рийгикогу (местный парламент) законопроект, повышающий пособие по безработице со 183 до 350 евро в месяц, а также повышающий минимальный размер страхового возмещения по безработице.

По словам члена фракции социал-демократов Лаури Ляэнеметса, недопустимо, когда люди из-за потери работы теряют свое жилье, дело жизни и даже семью. «Общество должно защищать тех, кто несмотря на предпринимаемые ими усилия все равно оказались в сложной ситуации», — цитирует политика Delfi .

Социал-демократы предлагают повысить пособие по безработице по меньшей мере до 60 процентов минимальной зарплаты за прошедший год. Если парламент поддержит законопроект, то страховое возмещение по безработице не сможет быть ниже пособия по безработице, то есть 350 евро.

За низкий уровень пособия по безработице Эстонию критиковал Европейский комитет по социальным правам.