Еврокомиссар Вархеи: пандемия коронавируса изменила отношения Беларуси к ЕС

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Беларусь меняет подход к отношениям с Евросоюзом.

Как заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей 19 мая на слушания в комитете Европарламента по иностранным делам, «сейчас в Беларуси появилась уникальная возможность».

«Из-за вызванного COVID-19 кризиса мы видим возникновение совершенно другого подхода в стране в отношении ЕС. Правительство работает с нами, у нас уже было несколько контактов», — сказал еврочиновник.

Он отметил, что Беларусь обратилась к ЕС с просьбой о макрофинансовой помощи для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

«Мы стараемся помочь, — сказал Вархей. — К сожалению, они пока не смогли договориться с МВФ о помощи. Это для нас одна из обязательных предпосылок для предоставления помощи. Но как только договорятся и как только мы договоримся о конкретных условиях, тогда мы, конечно же, незамедлительно предоставим макрофинансовую помощь. И я считаю, что это историческая возможность попытаться создать положительный импульс в наших отношениях».

Вархей напомнил, что для для стран Восточного партнерства ЕС выделил 80 млн евро на неотложные нужды системы здравоохранения и более 883 млн евро на поддержку социально-экономического восстановления, главным образом государственного сектора и малых и средних предприятий.

Кроме того, до конца месяца поступят средства индивидуальной защиты, закупленные ВОЗ на средства Евросоюза в рамках специальной программы на 30 млн евро для стран Восточного партнерства по поддержке систем здравоохранения.

«Учитывая критическую ситуацию и ожидаемые тяжелые последствия для социально-экономической ситуации, это момент для проявления солидарности и сотрудничества. Мы быстро отреагировали на предоставление помощи нашим партнерам», — сказал Вархей (видеозапись мероприятия опубликована на сайте Европарламента).