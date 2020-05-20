ЦИК зарегистрировал группу Виктора Бабарико

Центризбирком на сегодняшнем своем заседании зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Секретарь ЦИК Елена Дмухайло сообщила, что кандидатура Бабарико соответствует всем требованиям к кандидату на должность президента.

«Порядок и состав представленных документов также соответствует требованиям Избирательного кодекса, — сказала она. — Единственное что, мы выявили в списке двух граждан, которые не являются гражданами Республики Беларусь и не могут быть включены в состав инициативной группы, и несколько граждан, в отношении которых указаны не полностью или не указаны сведения, которые требуются в соответствии с Избирательным кодексом».

После исключения этих граждан из состава инициативной группы в ней остается 8.905 человек.

«Я хочу сказать огромное спасибо членам избирательной комиссии. Это на самом деле большее доверие мне, команде, которая со мной работала, членам инициативной группы. Я прекрасно понимаю ту степень ответственности и непредвзятости, которую вы проявили», — сказал Бабарико.

«Я сейчас вам задам вопрос, ложку дегтя немножко в этот мед, — сказала глава ЦИК Лидия Ермошина. — Скажите пожалуйста, почему вы так часто вносили изменения в свою инициативную группу? Ведь вчера два сотрудника аппарата Центральной комиссии работали на вас. Один постоянно принимал документы, второй — постоянно вносил правки в список членов инициативной группы. Удостоверения печатает типография, и это, естественно, «ставит их на уши». Из-за того, что мы работаем исключительно на вашу группу, это замедлит выдачу и оформление удостоверений для всех остальных претендентов на этот пост».

Бабарико пояснил: «Подавая документы и вчера еще внося всего лишь две правки, мы, естественно, понимали и извинились перед членами избирательной комиссии. Но так уж получается, что мы очень большие перфекционисты, и тот метод формирования инициативной группы, безусловно, подразумевал все-таки какие-то ошибки. И, если честно, из 10 тысяч отсеялось десятка полтора, мне кажется, что это наоборот показывает то, что мы до этого провели очень хорошую работу по вычистке 10 тысяч наших кандидатов. Еще раз приношу извинения. Да, группа очень большая. Да, мы вынуждены были сами исправлять все эти данные. Но очень ограниченный срок. Если бы у нас было чуть больше [времени], мы бы, безусловно, постарались облегчить жизнь членам Центральной избирательной комиссии».

Ермошина ответила, что когда писался закон, то «все рассчитывали, что эти правки — это правки технического характера». «Где-то есть ошибки в серии паспорта, предположим, либо в адресе, то есть это незначительное нечто. Поэтому записано это демократическое правило, — сказала глава ЦИК. — Но когда мы увидели, что списки обновляются чуть ли не заново, мы просто поняли, что эта норма работает как-то очень против процесса регистрации групп. Конечно же, в числе предложений по изменению избирательного законодательства будет записано правило, которое будет предусматривать только какие-то небольшие технические правки».

Инициативная группа Бабарико зарегистрирована под №6.