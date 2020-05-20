Блогера Тихановского, арестованного на 45 суток, освободили

Блогер Сергей Тихановский, который был осужден в общей сложности на 45 суток ареста, освобожден из изолятора временного содержания в Гомеле.

Как сообщил правозащитник закрытого властями правозащитного центра «Весна» Леонид Судаленко, милиционеры вывезли блогера в город и отпустили. Сейчас он на свободе.

41-летний гомельский видеоблогер Сергей Тихановский был задержан 6 мая под Могилевом и помещен в гомельский ИВС для отбытия 15-суточного ареста за участие в акции против углубленной интеграции с Россией в декабре 2019 года. 18 мая суд Советского района Гомеля наказал блогера очередным арестом на 15 суток за «несанкционированное массовое мероприятие», а 19 мая добавил ему еще 15 суток за «несанкционированные массовые собрания», которые блогер якобы проводил 25 марта в Солигорске и 30 марта в Миорах. Тихановский своей вины не признал, пояснив, что общался с подписчиками своего канала «Страна для жизни», эти встречи нельзя расценивать как митинги, потому что на них не звучали призывы, не было никакой атрибутики и так далее, интервьюировал он граждан по одному.

Тихановский заявил о намерении баллотироваться в президенты. Документы на регистрацию инициативной группы подала его жена на основании доверенности. Однако Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов на заседании 15 мая отказала в регистрации инициативной группы. Сегодня ЦИК зарегистрировал инициативную группу его жены Светланы Тихановской.

С 6 по 13 мая в Беларуси было задержано около 120 человек, которые приходили на встречу с Тихановским, выходили на акции солидарности после его задержания или участвовали в других акциях протеста. Такие данные опубликовал закрытый властями правозащитный центр «Весна». Милиция составляла протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Под преследование попали также правозащитники и журналисты, которые наблюдали за акциями и освещали их.